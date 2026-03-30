Due importanti team di motorsport sono al centro dell’attenzione: un pilota italiano guida in testa nel campionato di Formula 1 con un’auto tedesca, mentre un altro, sempre italiano, si distingue in MotoGP con una squadra italiana. Entrambi occupano la prima posizione nelle rispettive categorie, portando avanti le proprie performance in campionati molto seguiti.

Uno in Formula 1 con un'auto tedesca e un altro in MotoGP con una scuderia italiana, che però non era quella che partiva da favorita Dopo aver vinto il Masters 1000 di Miami il tennista italiano Jannik Sinner ha scritto su una telecamera “Bez, Kimi, Italia”. È stato un modo per celebrare gli altri due italiani vincenti di questo weekend: Marco Bezzecchi, il pilota dell’Aprilia che ieri è arrivato primo al Gran Premio di MotoGP degli Stati Uniti; e Kimi Antonelli, che con la fortissima scuderia tedesca della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Giappone. Ora entrambi sono in testa alle loro rispettive classifiche. Era dal 6... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Due forti scuderie, e due piloti italiani al primo posto

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