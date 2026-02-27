Ross ed Evan due cani di taglia medio grande in cabina Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un volo
Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande, sono stati portati in cabina durante un volo di prova condotto da Aero Italia, che ha aperto le porte della propria cabina per l’esperimento. Sono stati coinvolti anche i loro accompagnatori, e il test ha rappresentato una delle prime iniziative di questo tipo per la compagnia aerea.
L’annuncio di Ita Airways: “Da questa estate i cani di taglia medio grande viaggeranno in cabina”Ita Airways annuncia che entro la prossima estate si potranno portare i cani di taglia medio grande in cabina.