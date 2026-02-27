Ross ed Evan due cani di taglia medio grande in cabina Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un volo

Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande, sono stati portati in cabina durante un volo di prova condotto da Aero Italia, che ha aperto le porte della propria cabina per l’esperimento. Sono stati coinvolti anche i loro accompagnatori, e il test ha rappresentato una delle prime iniziative di questo tipo per la compagnia aerea.