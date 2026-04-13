Eredità Agnelli chiesto rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero su residenza Marella causa aggiornata a 22 giugno

In un'indagine riguardante l'eredità di una nota famiglia imprenditoriale, è stato richiesto il rinvio a giudizio per due figure di rilievo. La causa, aggiornate al 22 giugno, si concentra sulla residenza di una donna deceduta nel 2019. L'inchiesta coinvolge direttamente il modo in cui sono stati gestiti aspetti relativi alla sua dimora e alle procedure legali ad essa associate.

Il cuore dell’inchiesta riguarda la residenza di Marella Caracciolo, deceduta nel 2019. Secondo l’accusa, la residenza svizzera sarebbe stata solo formale e costruita mediante “artifizi e raggiri” per eludere la normativa fiscale italiana in materia successoria La Procura di Torino ha avanzat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Eredità Agnelli, chiesto rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero su residenza Marella, causa aggiornata a 22 giugno Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannJohn Elkann potrebbe andare a processo nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann. I suoi legali: «Estraneo a reati»La richiesta di rinvio a giudizio di John Elkann rappresenta «solo un passaggio procedurale assolutamente atteso per permettere la ricomposizione di...