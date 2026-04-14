Drutex fornirà porte e finestre sulla base lunare | Per resistere dal freddo assoluto a oltre 1100°C

Un'azienda europea specializzata nella produzione di serramenti è stata scelta dalla Nasa per fornire porte e finestre destinate a una futura base lunare permanente. I sistemi saranno progettati per resistere a temperature superiori agli 1100°C, garantendo protezione dal freddo estremo dello spazio. Si tratta di un risultato che segna un importante passo avanti nel settore dell’innovazione tecnologica e dell’industria europea.

Un traguardo storico per l’industria europea e per l’innovazione tecnologica: Drutex, l’azienda leader nella produzione di serramenti, è stata selezionata dalla Nasa come fornitore di sistemi porta e finestra destinati alla futura base lunare permanente realizzata dal programma Artemis. "Un progetto senza precedenti che segna un punto di svolta non solo per Drutex confermando la solidità di un percorso industriale costruito in oltre 40 anni di attività sui mercati internazionali" fa sapere l’azienda, quartier generale in Polonia e sedi e fornitori in tutto il mondo. Drutex sarà chiamata a svolgere un ruolo chiave per completare gli spazi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Drutex fornirà porte e finestre sulla base lunare: "Per resistere dal freddo assoluto a oltre 1100°C" Le pagelle. Michielan sicuro, Tosini soffre. Rossi: un brutto errore. Mastalli freddo dal dischetto. Ciofi protagonista assolutoMICHIELAN 6,5 Bene con un paio di interventi importanti nel finale del primo tempo. Missile sulla base italiana a Erbil. Crosetto: «Non ci sono feriti» | Ore 23.30, tremano le finestre: cosa è successo a Campo SingaraL'Iran si prepara ad attaccare gli uffici di alcune delle Big Tech Usa in Medio Oriente.