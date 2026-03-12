Missile sulla base italiana a Erbil Crosetto | Non ci sono feriti | Ore 23.30 tremano le finestre | cosa è successo a Campo Singara

Nella notte, una base italiana a Erbil è stata colpita da un missile. Le autorità italiane riferiscono che non ci sono feriti tra i militari presenti. Intorno alle 23.30, le finestre della zona hanno tremato a causa dell’attacco. Contestualmente, l’IDF ha annunciato un attacco su vasta scala a Teheran e l’affondamento di tre navi nello Stretto di Hormuz.

L'Iran si prepara ad attaccare gli uffici di alcune delle Big Tech Usa in Medio Oriente. Secondo quanto riporta il quotidiano riformista iraniano Shargh, nel mirino ci sarebbero le sedi di Google e Amazon, ma sarebbero a rischio anche le infrastrutture tecnologiche di Nvidia, Microsfot e altre società tecnologiche. (di Lorenzo Cremonesi)??ERBIL - Le esplosioni scuotono il cielo della zona urbana verso le 23.30. Lo sentiamo molto bene, tremano le finestre. Un missile cade nelle vicinanze del Divan, uno degli hotel più esclusivi di Erbil. Nel frattempo altri boati investono la zona dell’aeroporto dove si trova anche la base italiana Singara, che è muro a muro con quella americana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«La base di Camp Singara era in condizioni di preallarme per la situazione di crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l'allarme della coalizione per una minaccia aerea. E tutti quanti, seguendo procedure già rodate tra tutto il personale, ci siamo recati