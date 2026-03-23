Le pagelle Michielan sicuro Tosini soffre Rossi | un brutto errore Mastalli freddo dal dischetto Ciofi protagonista assoluto

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

MICHIELAN 6,5 Bene con un paio di interventi importanti nel finale del primo tempo. Freddato dall’uno due del Foligno ad inizio ripresa. Bravo e sicuro nel momento più difficile. TOSINI 5,5 Sylla è un cliente pericoloso, uno dei peggiori del girone. Lo tiene quando può, ma a volte gli sfugge. SOMMA 6 Non irreprensibile sul primo gol degli umbri. Manfredi è un attaccante bravo ad attaccare la profondità. CONTI 6,5 Bene da centrale nella difesa a quattro, attento e propositivo. ZANONI 6 Bel primo tempo, con un costante spinta. Si fa male nella ripresa. CAVALLARI 6 Subentra da terzino sinistro e si vede che non è proprio il ruolo in cui si esalta di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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