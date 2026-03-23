Le pagelle Michielan sicuro Tosini soffre Rossi | un brutto errore Mastalli freddo dal dischetto Ciofi protagonista assoluto

MICHIELAN 6,5 Bene con un paio di interventi importanti nel finale del primo tempo. Freddato dall’uno due del Foligno ad inizio ripresa. Bravo e sicuro nel momento più difficile. TOSINI 5,5 Sylla è un cliente pericoloso, uno dei peggiori del girone. Lo tiene quando può, ma a volte gli sfugge. SOMMA 6 Non irreprensibile sul primo gol degli umbri. Manfredi è un attaccante bravo ad attaccare la profondità. CONTI 6,5 Bene da centrale nella difesa a quattro, attento e propositivo. ZANONI 6 Bel primo tempo, con un costante spinta. Si fa male nella ripresa. CAVALLARI 6 Subentra da terzino sinistro e si vede che non è proprio il ruolo in cui si esalta di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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