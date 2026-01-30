San Martino Valle Caudina | giovane arrestato per droga e armi clandestine

Questa mattina a San Martino Valle Caudina, un giovane è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di droga e armi clandestine. Gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e armi durante una perquisizione in casa. L’indagine ha portato all’arresto, che si inserisce in un’operazione più ampia contro lo spaccio tra gli adolescenti della zona.

Al fine di contrastare l’odioso reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede sempre più spesso coinvolti adolescenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cervinara, all’esito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno tratto in arresto un giovane 26enne del posto, già gravato da numerosi precedenti di polizia, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno individuato il casolare, ubicato fuori dal centro abitato, dove il giovane occultava la sostanza. Durante la perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto, oltre ad un bilancino di precisione ed un telefono cellulare utilizzato per l’attività illecita, 50 dosi di sostanza già pronte per essere immesse sul mercato, per un totale di 30.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su San Martino Valle Caudina Arrestato a San Martino Valle Caudina Vincenzo Hedhili Amin per spaccio di cocaina La polizia di Cervinara ha arrestato Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni, originario di Montesarchio. San Martino Valle Caudina, arrestato 39enne in flagranza di reato per aver esploso colpi d'arma da fuoco I carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 39 anni che ieri sera ha sparato colpi d’arma da fuoco. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Martino Valle Caudina Argomenti discussi: San Martino Valle Caudina, colpi di fucile in pieno centro: un fermato; A Rotondi incontro del Prefetto Riflesso con gli amministratori della Valle Caudina; Valle Caudina, confronto istituzionale aperto: cittadini e Prefettura dialogano sui bisogni del territorio; San Martino, colpi di fucile contro un'abitazione: si indaga. San Martino Valle Caudina: cinquanta dosi di cocaina, bilancino e soldi: 26enne arrestato dalla PoliziaLa Polizia del Commissariato di Cervinara ha arrestato Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni, originario di Montesarchio e residente a San Martino Valle Caudina, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ... corriereirpinia.it San Martino Valle Caudina - Esplode colpi da fuoco verso l'abitazione di un parente, arrestato un 39enne& Nella serata di ieri, a San Martino Valle Caudina, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto re ... tusinatinitaly.it Il Secolo XIX. . Appuntamento su Il Secolo XIX online con la rubrica “Colpi Bassetti”. In dialogo con Guido Filippi, il professore e direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ogni venerdì espone un tema sanitario di attualit facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.