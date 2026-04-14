Dramma all’aeroporto in Italia malori e passeggeri svenuti | cos’è successo

Un episodio si è verificato all’aeroporto italiano, coinvolgendo diversi passeggeri colti da malore e alcuni svenuti. La situazione ha causato una lunga attesa e disagi tra i viaggiatori presenti. I servizi sanitari sono intervenuti sul posto per soccorrere le persone colpite, mentre l’operatività dello scalo è stata temporaneamente rallentata. La vicenda ha avuto ripercussioni sulle partenze e sugli arrivi programmati.

Un volo che diventa un caso, una lunga attesa che si trasforma in disagio diffuso e, per molti, in un viaggio mai iniziato. All’aeroporto di Milano Linate, nella mattinata di domenica 12 aprile, centinaia di passeggeri si sono trovati intrappolati in una sequenza di ritardi ai controlli di frontiera che ha finito per stravolgere completamente la partenza verso Manchester. Tra code interminabili, tensione crescente e anche episodi di malessere fisico, la vicenda ha assunto i contorni di un disservizio clamoroso. Una situazione che, secondo quanto riportato da Il Giorno, ha lasciato a terra circa 120 persone e acceso interrogativi sulla gestione dei nuovi controlli aeroportuali.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Dramma all’aeroporto in Italia, malori e passeggeri svenuti: cos’è successo Cos’è successo all’aeroporto di El PasoDoveva restare chiuso per 10 giorni ma ha riaperto dopo poche ore: c'entrano i droni dei cartelli del narcotraffico, o forse solo un palloncino Nella... Leggi anche: L'aeroporto d'Abruzzo registra il maggior aumento percentuale di passeggeri in Italia nel 2025 Dramma al #Vinitaly. Immediatamente soccorso e trasferito in ospedale a #Verona, l’uomo è deceduto nel pomeriggio: ipotesi arresto cardiaco - facebook.com facebook Un’esegesi sensibile al dramma dei sofferenti Messaggio di Leone XIV alla plenaria della Pontificia Commissione Biblica x.com