Cos’è successo all’aeroporto di El Paso

All’aeroporto di El Paso, un allarme ha causato l’immediato intervento delle forze di sicurezza, portando alla chiusura temporanea del terminal. La causa è ancora incerta: alcuni sospettano che siano stati i droni usati dai cartelli della droga, altri pensano a un semplice palloncino che ha generato confusione. La struttura ha riaperto dopo poche ore, lasciando in sospeso il motivo reale dell’incidente.

Doveva restare chiuso per 10 giorni ma ha riaperto dopo poche ore: c'entrano i droni dei cartelli del narcotraffico, o forse solo un palloncino Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio lo spazio aereo sopra l’aeroporto internazionale di El Paso, in Texas, è stato dichiarato chiuso per 10 giorni. Era una misura eccezionale per la durata, perché era stata disposta all’improvviso, e anche per la sua portata: la chiusura ha fin da subito causato gravi ritardi, cancellazioni dei voli e disagi per i passeggeri. Dopo solo 8 ore però l’ordine è stato revocato, lo spazio aereo è stato riaperto, e tutto è tornato gradualmente alla normalità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni.

Questa mattina l’aeroporto di El Paso è rimasto chiuso per alcune ore a causa di un incidente insolito.

