Cos’è successo all’aeroporto di El Paso
All’aeroporto di El Paso, un allarme ha causato l’immediato intervento delle forze di sicurezza, portando alla chiusura temporanea del terminal. La causa è ancora incerta: alcuni sospettano che siano stati i droni usati dai cartelli della droga, altri pensano a un semplice palloncino che ha generato confusione. La struttura ha riaperto dopo poche ore, lasciando in sospeso il motivo reale dell’incidente.
Doveva restare chiuso per 10 giorni ma ha riaperto dopo poche ore: c'entrano i droni dei cartelli del narcotraffico, o forse solo un palloncino Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio lo spazio aereo sopra l’aeroporto internazionale di El Paso, in Texas, è stato dichiarato chiuso per 10 giorni. Era una misura eccezionale per la durata, perché era stata disposta all’improvviso, e anche per la sua portata: la chiusura ha fin da subito causato gravi ritardi, cancellazioni dei voli e disagi per i passeggeri. Dopo solo 8 ore però l’ordine è stato revocato, lo spazio aereo è stato riaperto, e tutto è tornato gradualmente alla normalità. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Mistero in Texas, sospesi tutti i voli da e per l’aeroporto di El Paso. “Ragioni di sicurezza speciali”
L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni.
Texas, droni fantasma e laser: errore di tiro blocca l’aeroporto di El Paso. Indaga il Senato.
Questa mattina l’aeroporto di El Paso è rimasto chiuso per alcune ore a causa di un incidente insolito.
Cos’è successo a El Paso: il laser che brucia i sensori, gli obiettivi sbagliati, il rischio per i voli civiliL’agenzia delle dogane ha chiesto di utilizzare un sistema sofisticato contro i droni, l’ente dell’aviazione ha detto no (troppi pericoli per l’aviazione). Poi l’uso lunedì scorso. E il blocco senza p ... corriere.it
