L' aeroporto d' Abruzzo registra il maggior aumento percentuale di passeggeri in Italia nel 2025

L’aeroporto di Abruzzo ha registrato nel 2025 il più alto aumento di passeggeri in Italia. I numeri ufficiali mostrano che il traffico aereo è cresciuto molto più delle attese, sorprendendo anche gli addetti ai lavori. Era difficile immaginarlo, molti non ci credevano, ma i dati confermano che sempre più persone scelgono di volare da e per questa struttura. Una crescita che potrebbe portare maggiori investimenti e sviluppi per la regione.

«Sembrava impossibile. In tanti non ci credevano. E invece oggi i numeri parlano chiaro: nel 2025 l’aeroporto d’Abruzzo è quello con il maggior aumento di passeggeri in Italia». Questa la soddisfazione del presidente della giunta regionale Marco Marsilio nel commentare i dati diffusi da.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Aeroporto Abruzzo L'aeroporto d'Abruzzo al secondo posto degli scali con il maggior incremento di passeggeri L’aeroporto d'Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara si distingue nel panorama nazionale, posizionandosi al secondo posto tra gli scali italiani con il maggior incremento di passeggeri nel 2025 rispetto all’anno precedente. Aeroporto di Orio al Serio, un 2025 da 16,8 milioni di passeggeri. In aumento nel 2026 L'aeroporto di Orio al Serio si prepara a un 2025 da record con 16,8 milioni di passeggeri, proiettandosi verso un 2026 in crescita. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Aeroporto Abruzzo Argomenti discussi: Il volo Tirana-Ancona deviato sull'aeroporto d'Abruzzo; AEROPORTO D'ABRUZZO E RSA DI MONTEREALE IN COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA; Scarsa visibilità all'aeroporto di Ancona, volo proveniente da Tirana dirottato a Pescara; Aeroporto d’Abruzzo, la Corte dei conti sulla Saga: In 5 anni dati 27 milioni. L'aeroporto d'Abruzzo registra il maggior aumento percentuale di passeggeri in Italia nel 2025Lo scalo aeroportuale Pasquale Liberi, in base ai dati di Assaeroporti, risulta al primo posto per il maggior incremento ... ilpescara.it L'aeroporto d'Abruzzo al secondo posto degli scali con il maggior incremento di passeggeriL’aeroporto d'Abruzzo Pasquale Liberi di Pescara si piazza al secondo posto sul podio italiano per il maggior incremento di passeggeri nel 2025 rispetto al 2024. È quanto emerge da uno studio ... chietitoday.it Operazioni di rampa in corso all’Aeroporto d’Abruzzo Volo in arrivo da Bruxelles–Charleroi e in partenza per #Valencia. I passeggeri sono già sbarcati e in attesa del nuovo imbarco. Nel frattempo, dietro le quinte: rifornimento dell’aeromobile scarico e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.