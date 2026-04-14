Doveva assisterlo ma lo picchiava condanna definitiva per una badante | arrestata

Una donna di Agrigento è stata arrestata dopo essere stata condannata in via definitiva per aver maltrattato un anziano di cui si occupava come badante. L'arresto è stato eseguito dalla polizia al termine di un’indagine avviata a seguito di una denuncia presentata dai familiari della vittima, che avevano segnalato comportamenti ripetuti di violenza da parte della donna. La condanna riguarda specificamente maltrattamenti aggravati.