Doveva assisterlo ma lo picchiava condanna definitiva per una badante | arrestata
Una donna di Agrigento è stata arrestata dopo essere stata condannata in via definitiva per aver maltrattato un anziano di cui si occupava come badante. L'arresto è stato eseguito dalla polizia al termine di un’indagine avviata a seguito di una denuncia presentata dai familiari della vittima, che avevano segnalato comportamenti ripetuti di violenza da parte della donna. La condanna riguarda specificamente maltrattamenti aggravati.
Una donna agrigentina è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di una condanna definitiva per maltrattamenti aggravati ai danni di un anziano di cui si prendeva cura come badante, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia dei familiari della vittima che avevano segnalato ripetuti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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