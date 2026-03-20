Lascia 100mila euro alla mia badante Valentina ma ce ne sono due Gli eredi mi devono pagare ma il giudice la condanna

Un uomo ha lasciato 100mila euro alla sua badante Valentina, ma ci sono due persone che rivendicano l’eredità. L’uomo aveva dichiarato di voler destinare quella somma alla donna, ma ora gli eredi affermano che devono ricevere il denaro. Un giudice ha emesso una condanna riguardo alla questione, confermando una decisione legale sulla successione.

«Alla mia morte voglio lasciare un pensiero alla mia badante Valentina di 100mila euro». Sulla carta, la volontà sembrava chiarissima. Peccato però che l’anziana di Reggio Emilia, deceduta nel 2024, di badanti di nome Valentina ne aveva due: entrambe moldave, entrambe impiegate per assisterla a turno, quando una andava in vacanza subentrava l’altra. Come ricostruito dal Corriere della Sera, la donna aveva lasciato un testamento olografo in cui destinava la somma alla sua «badante Valentina», senza cognome e il resto agli eredi legittimi. La badante ottiene un decreto ingiuntivo contro gli eredi. Una delle due Valentina si è fatta avanti chiedendo agli eredi i 100mila euro e in un primo momento ha ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo, che obbligava i familiari a pagare. 🔗 Leggi su Open.online

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