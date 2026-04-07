Dove vedere in tv Galatasaray Istanbul-Chieri CEV Cup 2026 | orario finale di ritorno programma streaming

Mercoledì 8 aprile alle ore 19.00 si disputerà la partita di ritorno tra Galatasaray Istanbul e Chieri, valida per la finale della CEV Cup di volley femminile della stagione 2026. La sfida si terrà in Turchia e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La finale rappresenta l’ultimo atto del torneo, con le due squadre pronte a contendersi il trofeo.

Mercoledì 8 aprile (ore 19.00) si giocherà Galatasaray Istanbul-Chieri, finale di ritorno della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi scenderanno in campo di fronte nella fornace del Burhan Felek Salonu con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta al tie-break rimediata nel confronto d’andata: le ragazze di coach Nicola Negro dovranno imporsi per 3-0 o 3-1, oppure vincere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set, se vorranno alzare al cielo il trofeo. Entrambe le squadre sono impegnate nei playoff per il quinto posto. A trascinare Chieri saranno soprattutto la bomber Anett Németh, le schiacciatrici Stella Nervini e Lara Kuenzler, le centrali Sara Alberti e Anastasia Cekulaev, la palleggiatrice Sarah van Aalen, il libero Ilaria Spirito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Galatasaray Istanbul-Chieri, CEV Cup 2026: orario finale di ritorno, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Chieri-Galatasaray Istanbul oggi, Cev Cup volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri è pronta a vivere un’altra serata europea di altissimo livello. Temi più discussi: Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F); Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming; Va in scena al Pala Gianni Asti il primo atto della doppia finale di Coppa Cev fra Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 e Galatasaray Daikin Istanbul; Il Galatasaray di Sylla piega Chieri al tie-break: la finale di Cev Cup si decide a Istanbul. Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streamingMercoledì 1° aprile (ore 20.00) si giocherà Chieri-Galatasaray Istanbul, finale d'andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione ... oasport.it Chieri-Galatasaray Istanbul oggi in tv, Cev Cup volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Reale Mutua Fenera Chieri è pronta a vivere un’altra serata europea di altissimo livello. Mercoledì 1 aprile alle 20.00, al Pala Gianni Asti di Torino, ... oasport.it -5 / Galatasaray-REALE MUTUA FENERA CHIERI’76 Istanbul, Turchia 08/04/26 - facebook.com facebook Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup - x.com