Dove finiscono gli alberi della Metro C? Il piano segreto dei trasferimenti e i dubbi dei residenti

Lungo viale Mazzini, nel tratto che va dalla piazza al lungotevere, i residenti si accorgono di poco, ma dietro le quinte si muove un piano che riguarda il trasferimento di alcuni alberi della Metro C. La questione ha suscitato dubbi tra chi abita nelle vicinanze, mentre i dettagli sui trasferimenti restano nascosti. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito quante piante saranno interessate o dove finiranno.