A Knight of the Seven Kingdoms | Dove sono finiti gli Stark?

La serie HBO A Knight of the Seven Kingdoms si concentra sui personaggi Dunk, un orfano proveniente dai bassifondi di Fondo delle Pulci, e il suo giovane scudiero Egg. La narrazione si sviluppa all’interno di Westeros, lasciando da parte le storie politiche e i personaggi di Game of Thrones. La produzione si distingue per un approccio più intimo e meno ampio rispetto alla precedente serie.

Tra assenze strategiche e profezie su Hodor, ecco come e quando i Signori del Nord torneranno nello spin-off di Game of Thrones. La nuova serie HBO A Knight of the Seven Kingdoms segna una svolta netta nel mondo di Westeros. Se in Game of Thrones la narrazione era corale e politica, qui il focus si restringe su Dunk, un orfano dei bassifondi di Fondo delle Pulci, e il suo giovane scudiero Egg. Nonostante la presenza di casate illustri come i Targaryen, i Baratheon e i Lannister, un grande vuoto salta all’occhio dei fan: dove sono gli Stark? La mancanza dei Signori di Grande Inverno non è casuale, ma legata alla coerenza geografica e culturale dell’opera di George R. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

