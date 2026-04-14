Dosi di cocaina nascoste nel locale giovane in manette
Durante un controllo nella zona di Marassi, i carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno scoperto circa 30 grammi di cocaina suddivisi in 50 dosi nascoste all’interno di un locale. L’intervento ha portato all’arresto di un giovane coinvolto nel possesso della droga. L’operazione si inserisce in un’attività di verifica dei locali commerciali della zona, volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.
Circa 30 grammi di cocaina, suddivisi in 50 dosi. È quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Genova Centro, nell'ambito di un servizio coordinato di controllo nella zona di Marassi, con una serie di ispezioni agli esercizi commerciali della zona.In tale ambito i militari, durante le.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Tortine alle fragole ingredienti e dosi: -Per la base 160 g biscotti secchi 80 g burro -Per la coulis alle fragole 200 g fragole 80 g zucchero semolato -Inoltre servono… 200 g panna fresca da montare 3 fragole q.b. foglie di menta La ricetta completa: https://bl - facebook.com facebook
"È stato riconosciuto il nesso di causa tra l'inoculazione di vaccini Pfizer anti-covid e la trombosi cerebrale" Gianluca Ottaviano (avvocato) sul caso di Remo, cieco dopo due dosi di vaccino Pfizer Il servizio di @CnMarianna a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinit x.com