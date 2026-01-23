Porto Mantovano le dosi di cocaina nascoste dentro il cambio della macchina | spacciatore finisce in carcere
A Porto Mantovano, i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso con dosi di cocaina nascoste nel cambio dell’auto. L’intervento, avvenuto il 22 gennaio, si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte sul territorio. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.
Porto Mantovano (Mantova), 23 gennaio 2026 – Si è conclusa con un arresto in flagranza di reato una attività di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri della stazione di Porto Mantovano, avviata nella mattinata del 22 gennaio, nell’ambito del costante controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di pattugliamento, hanno notato un veicolo sospetto aggirarsi con fare anomalo nei pressi delle arterie che collegano Porto Mantovano al supermercato “ Rossetto ” di Marmirolo, zona particolarmente frequentata nelle prime ore della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
