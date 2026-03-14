Beccato a spacciare cocaina | dosi nascoste in auto e in un terreno nel residence anche 3mila euro in contanti

Un uomo di origini extracomunitarie è stato arrestato per aver spacciao cocaina. Durante le operazioni sono state trovate dosi nascoste sia nell'auto che in un terreno nel residence. Inoltre, sono stati sequestrati circa 3.000 euro in contanti. L'operazione ha portato all'arresto dell'uomo, coinvolto in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo soggiornava in un residence nei pressi del lago Trasimeno. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Ancona, dove lo spacciatore gestiva l'attività illecita Un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti che ha avuto come esito l'arresto di un uomo di origini extracomunitarie. Come ricostruito, la polizia ha documentato la cessione, da parte dell'uomo, di un involucro contenete cocaina nei confronti di un assuntore. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche all’interno dell’autovettura dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 19 involucri contenenti cocaina. Proseguendo... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Tra le auto per rubare, viene beccato con la cocaina e 6.000 euro in contantiL’uomo, un 55enne di origine albanese, è stato fermato dalla Polizia di Stato in via Duca degli Abruzzi. Beccato in autostrada con marijuana e cocaina nascoste nel cofano dell'auto: arrestato 29enneGli agenti della polizia stradale, insospettiti dalla guida irregolare, lo hanno fermato a bordo di una Peugeot scura nei pressi delll’area di... Una selezione di notizie su Beccato a spacciare cocaina dosi... Temi più discussi: Beccato a spacciare sotto casa: 37enne finisce in carcere a Merano; Serra di marijuana: la fidanzata racconta tutto ai carabinieri, compagno nei guai; Campiglio, giovane stagionale beccato a spacciare; È ai domiciliari ma continua a spacciare: finisce in carcere. Beccato a spacciare: arrestato 18enne di AcirealeNell’ambito dei controlli d’iniziativa dell’Arma di Catania, mirati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri delle Stazioni di Acireale ed Aci Sant’Anto ... gazzettinonline.it Latina, spaccio di cocaina al Gionchetto: pusher beccati grazie a YouPolLatina, 3 marzo 2026 – La polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due soggetti, un uomo classe 65 e una donna classe 1990, entrambi di nazionalità italiana, indiziati di ... ilfaroonline.it I carabinieri lo hanno beccato in pieno giorno, mentre stava provando a rubare all'interno di una vettura - facebook.com facebook Quali speranze per i G2 al First Stand Sicuramente hanno beccato il gruppo più difficile tra i due, ma avrebbero comunque trovato una coreana e una cinese. E forse meglio prendere i BLG, contro cui hanno sempre giocato bene, e i FearX, al primo evento int x.com