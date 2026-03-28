Oggi la piazza antagonista È allerta per gli anarchici

Oggi a Roma si svolge una manifestazione che ha portato all’innalzamento delle misure di sicurezza in centro. La piazza antagonista è al centro delle attenzione, con molti presenti e un livello di tensione elevato. La polizia ha messo in atto controlli più stringenti e sono state adottate precauzioni per prevenire eventuali scontri tra i partecipanti.

Altissima tensione e forte pericolo scontri per la piazza di oggi a Roma. La manifestazione, indetta dal movimento "No Kings Italia", di cui Amnesty International Italia è parte, è al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine, anche e soprattutto per la partecipazione massiccia del gruppo anarchico. Un gruppo che si è risvegliato e ricompattato su scala nazionale dopo la morte dei loro due "compagni di avventure", Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, deceduti per colpa dell'ordigno che loro stessi stavano preparando e che avrebbe dovuto colpire la stazione di Polizia del Tuscolano a Roma presumibilmente a cavallo del voto per il referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oggi la piazza antagonista. È allerta per gli anarchici Articoli correlati Leggi anche: Sventati gli attacchi hacker russi. L'allerta per i raid anarchici “Sabotiamo il fronte interno”. Tornano in piazza gli anarchici per CospitoTre manifestazioni in pochi giorni per l’anarchico al 41-bis in un contesto di gravi tensioni internazionali: è il ritorno dei linguaggi che... Approfondimenti e contenuti su Oggi la piazza antagonista È allerta... Temi più discussi: Piazza Pietro Lupo occupata, i residenti: Siamo in difficoltà, dove sono le autorità?; A Roma il corteo contro la guerra: timore di scontri, Capitale blindata; Anarchici morti a Roma, il Viminale teme l'escalation: un piano per affrontare le prossime piazze calde; Askatasuna vuoto costa 2,4 milioni: a questo punto conviene abbatterlo. I leader antagonisti tornano in pista: i piani per la lotta come ai tempi del G8. «Più sabotaggi, inefficaci gli scontri di piazza»«Clandestinità», «decentralizzazione del conflitto», «moltiplicazione dei fronti». «Autodifesa e sabotaggio» per sopravvivere «ai tempi cui andiamo incontro». Il piano sembra già scritto: non è più ... roma.corriere.it Olimpiadi, la Milano antagonista scende in piazza con le UtopiadiMilano, 7 feb. (askanews) - ProPal, No Ice, diverse realtà antagoniste milanesi contro gli sprechi dei Giochi Olimpici e ambientalisti. L'ormai abituale corteo del fine settimana ProPal, il primo con ... quotidiano.net L'Unione Monregalese. . Un campione olimpico a Mondovì. Ospite alla @fazzariworkout, l'ex ginnasta Igor Cassina si racconta a distanza: "Oggi mi definisco un ragazzo fortunato" - facebook.com facebook Ponte sullo Stretto, la piazza dei sostenitori dell’opera oggi a Messina con Salvini. x.com