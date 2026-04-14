Durante una puntata del videopodcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, il gruppo musicale Il Volo ha criticato pubblicamente Bad Bunny, affermando che dopo un minuto si stanca. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social media e ha generato discussioni tra gli utenti. La polemica ha coinvolto anche altri ascoltatori e commentatori, che hanno commentato l'atteggiamento dei cantanti nei confronti dell'artista latinoamericano.

Una puntata di Supernova, il videopodcast condotto da Alessandro Cattelan, si è trasformata in un terreno scivoloso per Il Volo. I tre artisti, ospiti della trasmissione, hanno ripercorso diciassette anni di carriera tra ricordi, riflessioni sul mercato musicale e alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate, scatenando polemiche sui social e dividendo il pubblico. Il momento più controverso, però, è arrivato quando Alessandro Cattelan ha aperto il capitolo Bad Bunny, confessando candidamente di non aver vissuto con particolare trasporto l’esibizione del rapper portoricano all’Half Time Show del Super Bowl. Una confidenza che ha innescato una reazione a catena all’interno del trio.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Dopo un minuto ti stanchi”: Il Volo stronca Bad Bunny e scatena le polemiche

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