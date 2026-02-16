Jannik Sinner riparte con una vittoria | Fisicamente mi sento bene Ogni partita diventerà più dura
Jannik Sinner ha iniziato il torneo ATP 500 di Doha con una vittoria schiacciante contro Tomas Machac, grazie a un primo set dominato 6-1. La sua prestazione, che ha lasciato pochi dubbi, è stata possibile anche grazie a un miglioramento fisico evidente, dopo alcuni giorni di allenamenti intensi. La partita si è giocata sulla superficie dura della capitale del Qatar, dove Sinner ha mostrato sicurezza e determinazione fin dai primi scambi.
Jannik Sinner ha esordito con una brillante vittoria nel torneo ATP 500 di Doha, imponendosi contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-4 sul cemento della capitale del Qatar. Il numero 2 del mondo, tornato in campo tre settimane dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro il serbo Novak Djokovic, non ha avuto problemi contro un avversario insidioso e che poteva creare dei grattacapi, dominando il primo set e poi controllando agevolmente la situazione nella seconda frazione. Il fuoriclasse altoatesino può così proseguire il proprio cammino in Medio Oriente e agli ottavi di finale se la dovrà vedere contro l’australiano Alexei Popyrin, che ha travolto la wild card di casa Zayid con un perentorio 6-0, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
