Dopo settimane di attenzione mediatica e momenti intensi legati alla promozione di nuovi progetti, Zendaya ha deciso di condividere un video in cui si dedica alla cura di alcuni cuccioli. L’attrice appare in un momento di relax, lontana dai riflettori e dai riflettori pubblici, mentre accarezza gli animali e si mostra serena. Il video ha rapidamente conquistato i fan, che hanno commentato con entusiasmo.

Dopo settimane di attenzione mediatica e momenti intensi legati alla promozione di nuovi progetti, Zendaya ha sorpreso tutti con un cambio di tono inaspettato. Lontana dai riflettori più “rumorosi”, si è mostrata in una versione completamente diversa: rilassata, sorridente e circondata da cuccioli. Il video, diventato rapidamente virale, ha conquistato il pubblico per la sua semplicità e autenticità. Tra domande dei fan e momenti teneri, emerge un lato più umano e spontaneo della star e non è solo intrattenimento, visto che dietro queste immagini si nasconde anche un messaggio importante. Nel video realizzato per Buzz Celeb in occasione dell’uscita di Dune: Parte Due, Zendaya partecipa a una “puppy interview”, un formato in cui l’ospite risponde a domande mentre gioca con dei cuccioli.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo il “drama”, Zendaya lascia tutto e coccola cuccioli: il video che scioglie i fan

Zendaya sposa clean girl in The Drama: il make-up zero drama che sta già dominando TikTokSe ti aspettavi un bridal look full glam, contour pesante e ciglia che toccano il cielo… nope.

Robert Pattinson “beccato” da Zendaya: il video sul set di The Drama che sta facendo impazzire il webZendaya ha recentemente sorpreso i suoi fan condividendo sul suo profilo Instagram una serie di contenuti esclusivi dal dietro le quinte di The...

L'attrice valuta se partecipare alla cerimonia dopo l'appello di Gassmann sui lavoratori del cinema in crisi - facebook.com facebook

Petroliera cinese attraversa Hormuz dopo il blocco Usa. Xi presenta un piano di pace in 4 punti. Anche Vance attacca il Papa x.com