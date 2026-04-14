Dopo il bomba day e il nuovo ordigno spunta anche un colpo di mortaio | Eboli alle prese con nuovi disinneschi

Dopo le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici domenica scorsa, ad Eboli si è verificato un nuovo ritrovamento. In via Serracapilli, in un’abitazione privata, è stata individuata un’ulteriore bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, contenente materiale esplosivo attivo. Contestualmente, nelle vicinanze, si è anche registrato un colpo di mortaio. Le autorità stanno gestendo le operazioni di sicurezza e disinnesco.