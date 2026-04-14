Dopo il bomba day e il nuovo ordigno spunta anche un colpo di mortaio | Eboli alle prese con nuovi disinneschi
Dopo le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici domenica scorsa, ad Eboli si è verificato un nuovo ritrovamento. In via Serracapilli, in un’abitazione privata, è stata individuata un’ulteriore bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, contenente materiale esplosivo attivo. Contestualmente, nelle vicinanze, si è anche registrato un colpo di mortaio. Le autorità stanno gestendo le operazioni di sicurezza e disinnesco.
Dopo il bomba day di domenica e l'ultimazione del disinnesco di due ordigni bellici, ad Eboli, in via Serracapilli è stata ritrovata un'altra bomba risalente al secondo conflitto mondiale e contenente materiale esplosivo attivo, in una proprietà privata. Il sindaco insieme alla Polizia Municipale.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Trovato ennesimo ordigno ad Eboli, durante le operazioni di disinnesco in corso: nessuna interferenza con il "Bomba day"Nuovo ordigno bellico ritrovato a Eboli: un cittadino, durante le operazioni di disinnesco delle altre due bombe di oggi, ha notato quello che...
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