Non c' è pace per il centrocampo del Napoli | Conte alle prese con un nuovo problema

Il centrocampo del Napoli si trova di nuovo sotto pressione. Dopo le recenti notizie positive su Anguissa e De Bruyne, l’allenatore deve affrontare un nuovo ostacolo che rischia di complicare le scelte in mediana. La squadra si trova a dover gestire questa situazione mentre si avvicinano le prossime sfide. La situazione richiede attenzione e interventi rapidi per risolvere l’emergenza.

Non c'è pace per il centrocampo del Napoli. Dopo le buone notizie degli ultimi giorni arrivate da Anguissa e De Bruyne, ecco che Conte deve fare i conti con un nuovo problema. Stanislav Lobotka, infatti, avrebbe accusato un fastidio muscolare e sarebbe fortemente a rischio per il match di venerdì contro il Torino, secondo quanto riferisce Sky Sport. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Conte: "Questa stagione me la porterò dentro. Mi sento un allenatore più forte dopo quest'annata" Lukaku si commuove a fine partita: "Sono stati mesi difficili. Prima di arrivare al Napoli ero morto" Conte: "Questa stagione me la porterò dentro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: "Legami con l'Isis": l'Asia (di nuovo) alle prese con il fondamentalismo islamico

Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza ConteChampions inaccettabile, mercato sbagliato, lui ha confermato sé stesso nel bene e nel male.

Contenuti utili per approfondire Non c'è pace per il centrocampo del...

Temi più discussi: Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; Terremoto Napoli Basket: Mitrou-Long va KO, parte la rivoluzione totale sul mercato USA; Riposa in pace piccolo angelo, il Napoli in campo con il lutto al braccio contro l’Atalanta per il bimbo morto dopo il trapianto di cuore; La madre del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto a Napoli: Stanno girando raccolte fondi che sono truffe.

Napoli, non c’è pace per Conte: Problemi per Lobotka in vista del TorinoIl Napoli di Antonio Conte non trova pace. Secondo Sky, infatti, nell'allenamento odierno, un calciatore azzurro ha accusato un fastidio che lo mette a forte rischio per il prossimo match contro il To ... gonfialarete.com

Non c'è pace per il centrocampo del Napoli: Conte alle prese con un nuovo problemaNon c'è pace per il centrocampo del Napoli. Dopo le buone notizie degli ultimi giorni arrivate da Anguissa e De Bruyne, ecco che Conte deve fare i conti con un nuovo problema. napolitoday.it

Napoli non si dimentica... Napoli è per sempre! #sscnapoli #calcionapoli - facebook.com facebook

#napoli, senz' #acqua le zone di Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Via Cesare Rosaroll: la nota #abc x.com