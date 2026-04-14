Doodle quantistico | la sfida dei qubit rivoluziona il futuro digitale

Il motore di ricerca più popolare al mondo ha aggiornato la sua interfaccia grafica in occasione della sesta edizione della Giornata Mondiale dei Quanti, che si è svolta il 14 aprile 2026. Questa modifica riguarda un Doodle dedicato ai qubit e alla loro influenza nel campo dell’informatica quantistica. La celebrazione si inserisce in un momento di crescente interesse per le applicazioni e le sfide legate alle tecnologie quantistiche.

Il motore di ricerca più diffuso al mondo ha trasformato la sua interfaccia grafica per celebrare la sesta edizione della Giornata Mondiale dei Quanti, il 14 aprile 2026. Attraverso una rappresentazione visiva dedicata alla fisica subatomica, l’iniziativa mira a spiegare come la manipolazione delle particelle possa influenzare settori cruciali come la medicina e la sicurezza digitale. La geometria del qubit e la sovrapposizione degli stati. L’elemento grafico che cattura l’attenzione sulla home page è la Sfera di Bloch, un modello geometrico utilizzato dai fisici per descrivere il comportamento di un sistema quantistico composto da due livelli, ovvero il qubit.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Doodle quantistico: la sfida dei qubit rivoluziona il futuro digitale Napoli, la Federico II presenta il nuovo processore a 64 qubit del computer quantistico ?Partenope?In una nota l'università Federico II spiega che «dopo l’inaugurazione nella primavera del 2024, “Partenope”, il primo computer quantistico pubblico... Leggi anche: Napoli capitale di calcolo quantistico. La Federico II potenzia il computer Partenope: da 25 a 64 qubit