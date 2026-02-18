Mo | Kelany Fdi ' esponenti M5S chiariscano rapporti Hijazi'

Kelany di Fratelli d’Italia ha richiesto chiarimenti dagli esponenti del M5S sui legami emersi dalle carte dell’inchiesta di Genova. Le indagini hanno scoperto che alcuni membri del Movimento sarebbero collegati a persone coinvolte nel finanziamento di Hamas. In particolare, le carte mostrano rapporti stretti tra soggetti accusati di sostenere il gruppo terroristico palestinese e alcuni ex parlamentari. Kelany ha chiesto pubblicamente spiegazioni e ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza su questi contatti. La questione rimane al centro del dibattito politico.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Dai dettagli contenuti nelle carte dell'inchiesta della Procura di Genova sulla sospetta rete italiana di Hamas, pubblicati in esclusiva oggi sul Giornale, emergono legami molto stretti tra soggetti accusati di finanziare il gruppo terrorista palestinese e parlamentari o ex parlamentari del M5S. Souleiman Hijazi, attualmente indagato per terrorismo internazionale, nelle intercettazioni definisce ‘cari amici' la deputata del M5S Stefania Ascari e Alessandro Di Battista, e viene descritto come ‘collaboratore' di Di Battista dagli inquirenti. Ad un ex deputato del M5S, Davide Tripiedi, Hijazi chiede addirittura consigli su come trasferire a Gaza un milione di euro raccolto da Hannoun, menzionando lo stesso Di Battista e i suoi presunti ‘agganci' nella Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Kelany (Fdi), 'esponenti M5S chiariscano rapporti Hijazi' Iran: Quartapelle a Conte, 'chiarirmi con Pd? Si chiariscano M5S prima di piazza domani'Il conflitto in Iran ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le istituzioni italiane. Vandalizzata la targa dell'on. Kelany a Fondi: solidarietà di FdIA Fondi, qualcuno ha vandalizzato la targa dell’ufficio dell’onorevole Sara Kelany. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mo: Kelany (Fdi), 'esponenti M5S chiariscano rapporti Hijazi'; Mo: Mollicone, ‘fare piena luce su rapporti opachi che minacciano sicurezza’; Iran: Sensi, ‘Tajani convochi ambasciatore, solidarietà a Mattarella’. Mo: Kelany (Fdi), 'esponenti M5S chiariscano rapporti Hijazi'Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dai dettagli contenuti nelle carte dell’inchiesta della Procura di Genova sulla sospetta rete italiana di Hamas, pubblicati in esclusiva oggi sul Giornale, emergono legami ... msn.com Mo: Kelany-Filini (Fdi), 'foglio di via per Hannoun decisione buon senso'Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Dopo le numerose interrogazioni parlamentari di Fratelli d'Italia che hanno denunciato i pericolosi collegamenti tra Mohammed Hannoun e Hamas, oltre alle sue gravissime ... iltempo.it Al Teatro di #Fiesole dibattito con esponenti di entrambe le posizioni. Moderato da Cesara #Buonamici e Luciano #Fontana. Per #Sì #DiPietro, #Kelany, #Salvato. Per #No #Montanari, #Salvini, #Zaccaria #CristinaScaletti #ReferendumGiustizia x.com