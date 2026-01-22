Ddl stupro nella riformulazione della leghista Bongiorno sparisce la parola consenso L’ira del Pd Di Biase ad Open | Un salto carpiato all’indietro sui diritti delle donne

Il disegno di legge sulla violenza sessuale, noto come ddl stupro, ha subito una modifica significativa nella proposta della senatrice Giulia Bongiorno. La versione riformulata elimina il termine «consenso», sostituendolo con «dissenso». Questa modifica ha suscitato reazioni forti, in particolare da parte del Partito Democratico, che ha definito la modifica un passo indietro sui diritti delle donne. La questione evidenzia le tensioni attorno alla normativa e alla tutela delle vittime.

Preso e «snaturato» dicono i dem. Sparisce addirittura la parola «consenso», che cede il posto al «dissenso», nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale – il cosiddetto ddl stupro – presentata oggi, 22 gennaio, dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno. Mentre era proprio il consenso il perno della proposta bipartisan Pd–FdI su cui avevano lavorato la dem Michela Di Biase e la meloniana Carolina Varchi, dopo l’intesa politica tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, che aveva incassato il voto all’unanimità nell’Aula della Camera dei deputati. Ma la frenata è arrivata al Senato, dove il testo era stato stoppato e la senatrice Bongiorno era stata incaricata di formulare nuove modifiche.🔗 Leggi su Open.online

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?”Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Ddl stupro, Bongiorno propone ‘consenso riconoscibile’: in aula il 10 febbraioIl 10 febbraio, in aula, si discuterà il Disegno di legge sul reato di stupro, con l'introduzione del concetto di ‘consenso riconoscibile’ proposto dalla senatrice Bongiorno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via la parola consenso, sanzioni ridotte. Rivolta a sinistraLa riformulazione proposta dalla presidente della Commissione Giusrizia. Sanzioni da 4 a 10 anni rispetto ai precedenti 6-12. Lorenzin (Pd): Spostare l'asse dal consenso alla volontà o al dissenso si ... quotidiano.net

Bongiorno presenta riformulazione ddl stupri, sparisce parola consenso(ANSA) - ROMA, 22 GEN - La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presento una proposta ... espansionetv.it

Nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, sparisce la parola 'consenso' che era al centro dell'accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd, Elly Schl - facebook.com facebook