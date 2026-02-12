Il Pd la fa grossa | senza autorizzazione usa gli Azzurri del curling per la campagna referendaria Ira degli atleti

Il Pd ha usato senza autorizzazione le immagini degli Azzurri del curling per la sua campagna referendaria sulla giustizia. Gli atleti sono molto arrabbiati e chiedono chiarimenti. La scelta ha suscitato polemiche e l’ira degli sportivi, che rivendicano il rispetto del loro lavoro e delle regole.

Il Partito democratico fallisce ancora e stavolta lo fa sui social, in merito alla sua campagna contro il referendum sulla giustizia. Nello specifico, i dem avevano pubblicato sulla loro pagina Instagram un video che ritraeva la squadra nazionale di curling, Amos Mosaner e Stefania Costantini, per promuovere il "no" alle votazioni del 22 e 23 marzo. Pensavano di aver dato vita a uno spot geniale, ma sono stati costretti a rimuoverlo a seguito della valanga di prese di distanza arrivate dal mondo dello sport e dagli stessi atleti inconsapevolmente coinvolti, che hanno subito diffidato i dem rispetto alla pubblicazione online.

