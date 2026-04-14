Donna trans muore a 47 anni l’Atn | Alessandra non rispettata neanche nei manifesti funebri

Una donna trans di 47 anni è deceduta di recente, suscitando reazioni tra le associazioni che si occupano di diritti e tutela delle persone transgender. L’Associazione transessuale Napoli ha espresso rimostranze riguardo al modo in cui Alessandra è stata rappresentata, affermando che non è stata rispettata neanche nei manifesti funebri. La notizia ha suscitato discussioni sulla visibilità e il rispetto nei confronti delle persone transgender in occasione di eventi pubblici.

Aveva 47 anni Alessandra, donna trans morta in questi giorni e ricordata con affetto dall’Associazione transessuale Napoli. A dare notizia del suo decesso è stata la stessa Atn con un post pubblicato sui social, in cui oltre al cordoglio emerge anche una denuncia: “Ancora una volta la sua.🔗 Leggi su Napolitoday.it Malore in casa, muore donna di 47 anniÈ un dramma che lascia senza parole quello consumatosi nella frazione La Lucca, popolosa località di Monte San Giovanni Campano paese in provincia di... Funerali di Ylenia Musella, nei manifesti funebri anche il nome del fratello che l’ha uccisaIl rione si è fermato per l’addio a Ylenia Musella, uccisa a 22 anni nel tardo pomeriggio del 4 febbraio.