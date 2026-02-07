Il rione si ferma per l’addio a Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa nel tardo pomeriggio del 4 febbraio. I funerali si sono svolti tra lacrime e silenzio, mentre nei manifesti funebri spicca anche il nome del fratello che l’ha uccisa. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta dall’accaduto.

Il rione si è fermato per l’addio a Ylenia Musella, uccisa a 22 anni nel tardo pomeriggio del 4 febbraio. Decine di amici, parenti e conoscenti si sono ritrovati per i funerali annunciati da manifesti che hanno suscitato discussione e dolore, perché tra i nomi compare anche quello del fratello, indicato dagli inquirenti come l’autore dell’ omicidio. Una scelta che ha colpito profondamente la comunità, già segnata da una tragedia difficile da comprendere e da accettare. Il volto sorridente di Ylenia Musella è apparso sulle magliette bianche indossate da molti presenti, soprattutto giovani. L’immagine della ragazza ha accompagnato il corteo funebre nel Rione Luzzatti, a Napoli (provincia di Napoli), dove la chiesa della Sacra Famiglia si è riempita ben oltre la capienza consentita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Funerali di Ylenia Musella, nei manifesti funebri anche il nome del fratello che l’ha uccisa

Approfondimenti su Ylenia Musella

Ai funerali di Ylenia Musella, nel rione Luzzatti, si sono riuniti tanti amici e parenti.

Questa mattina a Napoli si riaccende il caso di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata ferita e portata in ospedale il 3 febbraio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello, la 22enne sui social scriveva al suo killer sei tutto per me; Chi è Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli; Omicidio Ylenia Musella, il gip: L’assassino ha mentito, si è costruito una falsa verità: deve rimanere in cella; Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane, la verità dal testimone presente all'omicidio: i retroscena emersi...

Ylenia Musella, i funerali: la madre abbraccia la bara bianca e i fuochi d'artificio. Nei manifesti funebri anche il nome del fratello che l'ha uccisaCi sono decine di amici per l'ultimo saluto, quello annunciato sui manifesti funebri su cui compare anche il fratello che l'ha uccisa. Il volto di Ylenia Musella, radioso, ... leggo.it

Ylenia Musella, i funerali della 22enne uccisa dal fratello Giuseppe MusellaÈ il giorno dell'ultimo saluto Ylenia Musella la 22enne del Rione Conocal di Ponticelli, uccisa dal fratello Giuseppe. Le esequie della ragazza si tengono alle 16.30 nella chiesa ... ilmattino.it

I fumogeni rosa, fuochi d'artificio, le maglie bianche e palloncini al Funerali di Ylenia Musella al rione Luzzatti: Ma gela il sangue leggere il manifesto funebre facebook

Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato | Il cagnolino di lui avrebbe scatenato la lite #napoli x.com