Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale è gravissima

Una donna di 75 anni si è sparata nel letto dell’ospedale dove era ricoverata nel reparto di Medicina. L’incidente è avvenuto nella mattinata e la donna si trova in condizioni gravissime. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto successo. La prognosi rimane riservata.

La donna, in stanza con un’altra paziente, ha tirato fuori la pistola e premuto il grilletto. La compagna di reparto non ha potuto far nulla se non chiamare immediatamente i soccorsi perché le due erano divise da un separè così da avere maggiore privacy. Una volta arrivato il personale sanitario, la 75enne è stata operata d’urgenza. Non si sa come sia possibile che la donna abbia avuto l’arma, forse l’aveva con sé dal primo giorno di ricovero. Come fa sapere Repubblica, l’arma non risulta denunciata ma i coniugi l’avrebbero tenuta con loro dopo averla trovata, tempo fa, in una mansarda. “Una paziente ricoverata all’ospedale Sant’Anna è stata vittima di un gesto autolesivo nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale, è gravissima Si spara nel letto d’ospedale: gravissima una donna di 75 anniUn gesto choc che poteva avere conseguenze mortali anche se le condizioni di salute rimangono molto gravi: una donna di 75 anni ricoverata nel... Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’armaUna 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia... Associazione "Cuore di Donna" - facebook.com facebook Gli investigatori stanno cercando di capire da dove provenga l'arma con la quale la donna (ricoverata da qualche giorno) si è sparata. Le sue condizioni al momento sono piuttosto serie. x.com