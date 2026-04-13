Si spara nel letto d’ospedale | gravissima una donna di 75 anni

Una donna di 75 anni è rimasta gravemente ferita dopo che è stato sparato nel suo letto in ospedale. L’episodio si è verificato all’interno della struttura sanitaria, senza che siano stati ancora chiariti i motivi o l’identità di chi abbia esploso il colpo. Le sue condizioni di salute sono molto gravi, ma non si conoscono dettagli sulle circostanze che hanno portato all’accaduto.

Un gesto choc che poteva avere conseguenze mortali anche se le condizioni di salute rimangono molto gravi: una donna di 75 anni ricoverata nel reparto di Medicina dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, si è sparata un colpo, per fortuna non mortale, nel corso della sua degenza a causa di una grave malattia. Cosa è successo. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile: la donna, in stanza con un’altra paziente, ha tirato fuori la pistola e premuto il grilletto. La compagna di reparto non ha potuto far nulla se non chiamare immediatamente i soccorsi perché le due erano divise da un separè così da avere maggiore privacy.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Si spara nel letto d’ospedale: gravissima una donna di 75 anni Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’armaUna 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia... Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza... Argomenti più discussi: Primarie o no, la sinistra non si perda; Papà spara al figlio di 3 anni mentre dorme, poi si suicida. Mamma in lacrime: Il peggior incubo di qualsiasi genitore; Lei lo lascia, lui non resiste più la uccide con 2 colpi e poi si spara; Un cacciatore per hobby spara di nuovo a un cavallo. Torino, spara contro una vetrina e si barrica in casa: intervengono i negoziatori, sotto il materasso nascondeva una granata x.com Donna si spara mentre si trovava nel suo letto d'ospedale. - facebook.com facebook