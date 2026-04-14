Donald Trump contro Giorgia Meloni | L’Italia non vuole essere aiutarci Sono scioccato

Donald Trump ha risposto alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che aveva criticato il suo attacco a Papa Leone definendolo inaccettabile. Dopo le sue parole, il presidente statunitense ha affermato di essere scioccato dal fatto che l’Italia non voglia aiutarlo. La discussione si è accesa con un botta e risposta tra i due leader, senza altri dettagli sulla posizione ufficiale delle rispettive parti.

Dopo le critiche di Giorgia Meloni all’attacco di Donald Trump contro Papa Leone con le parole del presidente degli Stati Uniti definite “inaccettabili”, arriva la pronta risposta del tycoon. In un’intervista al Corriere della Sera, ha detto che la premier italiana “non vuole aiutarci nella guerra, su di lei mi sbagliavo. Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?”, chiede. Le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha dichiarato Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti spiega che semplicemente l’Italia non vuole essere coinvolta.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Donald Trump contro Giorgia Meloni: “L’Italia non vuole essere aiutarci. Sono scioccato” Il problema di Meloni si chiama Trump: essere suoi alleati non porta a nulla Trump scarica Meloni: “Non è quella che pensavo, non vuole aiutarci contro l’Iran: sono scioccato”Donald Trump ha attaccato duramente Giorgia Meloni, definendo la premier italiana "inaccettabile" e dicendo di essere "scioccato da lei". Leggi anche: Iran, Trump contro Meloni: «Non vuole aiutarci, sono scioccato». E attacca di nuovo Papa Leone XIV: «Non ha idea di cosa sta succedendo»