Il pinguino nichilista da meme virale su TikTok al post di Trump in Groenlandia | ma c’è un errore

Il meme del pinguino nichilista, ispirato a un documentario del 2007 di Werner Herzog, si è diffuso rapidamente sui social, passando da TikTok a notizie più approfondite. Tuttavia, dietro questa popolarità si nasconde un errore di interpretazione o di rappresentazione, che merita di essere chiarito per una comprensione più accurata della vicenda.

Il meme del pinguino nichilista, ispirato a un documentario del 2007 di Werner Herzog, spopola sui social. Ma l’immagine IA rilanciata da Trump per riaccendere l’attenzione sulla Groenlandia è sbagliata: ecco perché.🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia: la gaffe virale della Casa BiancaUna recente immagine virale mostra Donald Trump accompagnato da un pinguino che brandisce una bandiera americana, mentre si spostano su un paesaggio ghiacciato verso le montagne della Groenlandia.

L’imitazione che non ti aspetti: il Trump cinese è virale su Tiktok – VideoUn video di TikTok che mostra un uomo cinese che imita Donald Trump ha riscosso grande successo, con oltre sei milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Perché il nihilist penguin immortalato dallo sguardo di Werner Herzog è diventato virale su TikTok (e rappresenta tutti noi); Chi è il pinguino nichilista che TikTok non riesce a smettere di amare; Trump, un nuovo post sulla Groenlandia col pinguino nichilista; Il pinguino nichilista, Trump e la bandiera nel posto sbagliato: l'ultima foto 'IA' della Casa bianca.

Il pinguino nichilista, da meme virale su TikTok al post di Trump in Groenlandia: ma c’è un erroreUn pinguino solitario, che cammina sul ghiaccio verso un’enorme montagna innevata, è diventato uno dei meme più riconoscibili delle ultime settimane sui social, in particolare su TikTok. È il ... fanpage.it

Il pinguino nichilista, Trump e la bandiera nel posto sbagliato: l’ultima foto ‘IA’ della Casa biancaAnche il Dipartimento per la sicurezza interna non scherza e rilancia il video di Herzog con il presidente Usa, Kristi Noem e gli agenti dell'Ice ... dire.it

Il riferimento è al cosiddetto Pinguino Nichilista, un trend nato dal documentario Encounters at the End of the World di Werner Herzog, diventato negli anni simbolo di smarrimento esistenziale e poi riutilizzato nel linguaggio dei social negli ultimi giorni. x.com

In arte Paul. . Perché non far diventare virale un pinguino che cammina tra i ghiacci #herzog #penguin #pinguino - facebook.com facebook