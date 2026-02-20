Il primo pensiero è stato | mio Dio è Dobby in versione cane | la somiglianza tra un cucciolo e l’elfo di Harry Potter diventa virale su Tiktok
Brooklyn Washburn ha notato una somiglianza sorprendente tra il suo cucciolo Oliver e l’elfo Dobby di Harry Potter, dopo averlo portato dal veterinario. Il cane ha orecchie grandi e occhi vivaci, che ricordano da vicino il personaggio magico. La sua reazione è diventata virale su TikTok, dove molti utenti hanno commentato l’aspetto insolito del cane. Oliver ora si fa notare per il suo aspetto unico, attirando l’attenzione di appassionati di film e amanti dei cani. La sua somiglianza ha fatto il giro del web in poche ore.
“Oh mio Dio, è Dobby in versione cane!” questo è stato il primo pensiero di Brooklyn Washburn, cittadina statunitense, quando ha visto il cagnolino Oliver dal veterinario. La ragazza ha postato un video su Tiktok insieme al cucciolo, mostrando la sua somiglianza con l’elfo della saga di Harry Potter. Che cosa li accomuna? Le orecchie sproporzionate rispetto alla testa e l’espressione tenera. Oliver, un cane in affido, è diventato in poco tempo l’elfo “canino” più amato del web. Come riporta La Stampa, la sua padrona Brooklyn, studentessa in infermieristica, si occupa di affidi insieme a un’amica, Billie Wensveen.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
