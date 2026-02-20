Il primo pensiero è stato | mio Dio è Dobby in versione cane | la somiglianza tra un cucciolo e l’elfo di Harry Potter diventa virale su Tiktok

Brooklyn Washburn ha notato una somiglianza sorprendente tra il suo cucciolo Oliver e l’elfo Dobby di Harry Potter, dopo averlo portato dal veterinario. Il cane ha orecchie grandi e occhi vivaci, che ricordano da vicino il personaggio magico. La sua reazione è diventata virale su TikTok, dove molti utenti hanno commentato l’aspetto insolito del cane. Oliver ora si fa notare per il suo aspetto unico, attirando l’attenzione di appassionati di film e amanti dei cani. La sua somiglianza ha fatto il giro del web in poche ore.