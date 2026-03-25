Don Dino Pistolato morto il prete degli ultimi | Con lui Venezia perde un punto di riferimento

È deceduto all’età di 68 anni Monsignor Dino Pistolato, conosciuto come don Dino, sacerdote molto stimato nella Diocesi di Venezia. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale, dove era considerato un punto di riferimento tra i parroci. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fedeli e le persone che avevano condiviso con lui momenti di fede e di servizio.

Si è spento all’età di 68 anni Monsignor Dino Pistolato, per tutti ancora don Dino, figura di riferimento nella Diocesi di Venezia e tra i parroci più amati del territorio. Ricoverato all’ospedale di Mirano dopo un’ ischemia, don Dino ha lasciato un’eredità di impegno sociale e pastorale che ha toccato la vita di centinaia di persone. Ordinato sacerdote nel 1981, ha dedicato la sua esistenza ai più fragili, alternando servizi di Diocesi a incarichi parrocchiali, tra cui quello a Gambarare di Mira, dove ha saputo portare la sua esperienza e la sua passione per la carità. Leggi anche: Ex-prete accusato di abusi sessuali trovato morto in casa: è omicidio La vocazione e l’incontro che cambiò la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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