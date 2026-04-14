Domenico La Marca il sindaco cantautore che racconta il sociale | La mia musica inno a rialzarsi

Questa mattina, nella Sala del Vento della Fondazione Monti Uniti a Foggia, si è tenuta la presentazione del nuovo album di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia e cantautore noto per il suo impegno nel sociale. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi presenti, interessati a scoprire le nuove canzoni dell’artista. La Marca ha raccontato come la musica rappresenti un modo per sensibilizzare e parlare di temi sociali.