' La mia barca a vela' l' album del sindaco-cantautore | Musica è strumento di sintesi e cambiamento
Un nuovo album musicale è stato pubblicato da un sindaco in carica, noto anche come cantautore. Il progetto, intitolato 'La mia barca a vela', comprende otto brani inediti scritti e interpretati dall’autore. La produzione è stata realizzata dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia, con l’etichetta discografica Noteum. Il sindaco ha scelto di usare la musica come mezzo per esprimere idee e emozioni legate alla propria esperienza.
Otto brani inediti, scritti e interpretati dal sindaco-cantautore Domenico La Marca costituiscono l'album 'La mia barca a vela', progetto musicale realizzato dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia (etichetta discografica Noteum) il sindaco di Manfredonia in carica.Il progetto verrà presentato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Sindaco cantautore pubblica nuovi brani, 'musica ha valore terapeutico'Si chiama 'la mia barca a vela' ed è un progetto musicale realizzato dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia con Domenico La Marca, socio ed ex presidente, attualmente sindaco di Manfredonia. (ANSA) ... ansa.it