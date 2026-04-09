' La mia barca a vela' l' album del sindaco-cantautore | Musica è strumento di sintesi e cambiamento

Un nuovo album musicale è stato pubblicato da un sindaco in carica, noto anche come cantautore. Il progetto, intitolato 'La mia barca a vela', comprende otto brani inediti scritti e interpretati dall’autore. La produzione è stata realizzata dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia, con l’etichetta discografica Noteum. Il sindaco ha scelto di usare la musica come mezzo per esprimere idee e emozioni legate alla propria esperienza.