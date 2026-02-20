Il Forrest Gump italiano arriva a Badia Prataglia
Marco Rossi, 43 anni, ha deciso di percorrere l'intero Sentiero Italia dopo aver perso il lavoro. La sua scelta nasce dalla voglia di cambiare vita e di ritrovare se stesso camminando tra boschi e montagne. In meno di un anno e mezzo, ha completato 12 tappe, dimostrando grande determinazione. Questa mattina, Rossi è arrivato a Badia Prataglia, un punto di partenza simbolico per molti escursionisti. La sua avventura attira l'attenzione di passanti e appassionati di trekking.
Arezzo, 20 febbraio 2026 – A 43 anni ha deciso di fare tutto il Sentiero Italia, un sentiero che unisce da nord a sud tutto il Paese e in poco tempo ha fatto 12 cammini in meno di un anno e mezzo. Luca Terenziani, 42 anni un passato da runner a livello agonistico, da un paio d'anni ha scoperto la passione per la montagna e, soprattutto, per i "cammini" in solitaria. Che poi però condivide con migliaia di follower – circa 25mila su Facebook e 14mila su Instagram - postando meravigliosi paesaggi, notti in tenda, falò improvvisati, e qualche incontro con i paesani che lo plaudono e gli offrono ristoro lungo la via. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Tom Hanks non avrebbe dovuto interpretare Forrest Gump
Leggi anche: Forrest Gump: tutto quello che c’è da sapere sul film
Forrest Gump | Forrest will be a good father #movie #shorts #edit
Argomenti discussi: Herbert Ballerina, gli inizi con Maccio Capatonda, la fidanzata, Affari Tuoi: La mia carriera come Forrest Gump, Stefano di Martino mi...
Il Forrest Gump italiano è tornato a casa, 37 milioni di passi dopoEra partito da Malo, provincia di Vicenza, con un carrellino ribattezzato Ezio e un’idea folle: fare il giro del mondo a piedi. L'anno era il 2020. L'impresa, riuscita. Nicolò Guarrera è rientrato ... ilgiornale.it
Il Forrest Gump italiano. 30mila km a piedi: Sono un po' stanchinoA 25 anni si è chiesto se la sua storia potesse reputarsi sul serio interessante. Se qualcuno, in futuro, l'avrebbe voluta ascoltare. Si è risposto scuotendo la testa, senza riuscire a dissimulare ... ilgiornale.it
Rai Movie. . "Forrest Gump" è un film perfetto, questa finta biografia di un uomo ideale, un uomo contemporaneo ideale, che però rappresenta anche un po' il bene che può allignare in ognuno e ognuna di noi: Lino Guanciale descrive così il suo film del cuore. - facebook.com facebook