il forrest gump italiano arriva a badia prataglia

Arezzo, 20 febbraio 2026 – A 43 anni ha deciso di fare tutto il Sentiero Italia, un sentiero che unisce da nord a sud tutto il Paese e in poco tempo ha fatto 12 cammini in meno di un anno e mezzo. Luca Terenziani, 42 anni un passato da runner a livello agonistico, da un paio d'anni ha scoperto la passione per la montagna e, soprattutto, per i "cammini" in solitaria. Che poi però condivide con migliaia di follower – circa 25mila su Facebook e 14mila su Instagram - postando meravigliosi paesaggi, notti in tenda, falò improvvisati, e qualche incontro con i paesani che lo plaudono e gli offrono ristoro lungo la via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

