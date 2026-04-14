Docente finalmente in ruolo ma senza stipendio! Lettera

Una docente della scuola secondaria di secondo grado ha scritto una lettera in cui segnala di essere stata finalmente assunta a tempo indeterminato, ma di non aver ancora ricevuto lo stipendio. La comunicazione, inviata da Federica Perra, evidenzia come l'assegnazione del ruolo non abbia comportato il pagamento delle retribuzioni previste. La situazione riguarda il periodo successivo alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, senza che siano stati versati i compensi maturati.

inviata da Federica Perra - Sono una docente della Scuola Secondaria di II grado che con l'ultimo concorso ha raggiunto il tanto agognato traguardo del contratto a tempo indeterminato nel mondo della scuola salvo poi scoprire che "si stava meglio quando si stava peggio"! L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Roma, il ritorno di Totti senza stipendio extra: ruolo tecnico e strategia dei FriedkinFrancesco Totti è sempre più vicino a un ritorno operativo alla Roma, con un incarico strutturato e non simbolico.

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