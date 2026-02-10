Lavoratori senza stipendio da tre mesi | il ruolo della Cmc nella ' crisi' dell’autostrada Ragusa–Catania
Lavoratori dell’autostrada Ragusa-Catania sono senza stipendio da tre mesi. La Cmc di Ravenna, coinvolta nel progetto, si trova al centro di questa crisi. Oggi si tiene la seconda giornata di sciopero nel cantiere Achates Scarl-Consorzio C6 del Lotto 3. I lavoratori chiedono risposte e pagamenti, ma ancora nessuna soluzione concreta. La situazione resta difficile, con le famiglie che vivono nell’incertezza.
Stipendi che non arrivano più da novembre e una situazione di forte incertezza. Coinvolge anche la Cmc di Ravenna la crisi in corso in Sicilia, dove oggi è in corso la seconda giornata di sciopero nel cantiere Achates Scarl-Consorzio C6 del Lotto 3 dell’autostrada Ragusa–Catania. I lavoratori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
