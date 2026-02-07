Roma il ritorno di Totti senza stipendio extra | ruolo tecnico e strategia dei Friedkin

Francesco Totti sta per tornare ufficialmente alla Roma, questa volta in un ruolo operativo. Non si tratta di un incarico simbolico, ma di una posizione concreta e strategica. I Friedkin puntano a coinvolgerlo nelle scelte del club, pensando a un ruolo tecnico che possa portare esperienza e passione senza ricevere uno stipendio extra. La decisione sembra definitiva, e l’ex capitano non ha ancora deciso se accettare o meno.

Francesco Totti è sempre più vicino a un ritorno operativo alla Roma, con un incarico strutturato e non simbolico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sta lavorando in modo concreto per riportare l’ex capitano a Trigoria, inserendolo stabilmente nell’area sportiva. La volontà della proprietà Friedkin è quella di definire un ruolo chiaro, evitando ambiguità e sovrapposizioni che in passato avevano complicato il rapporto tra Totti e la società. Un incarico tecnico e non di rappresentanza. La linea tracciata dalla Roma è netta. Non è previsto un ruolo di facciata o di semplice rappresentanza istituzionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La proprietà Friedkin sta lavorando a un piano preciso per rilanciare la Roma.

La Roma si prepara a riabbracciare Francesco Totti.

