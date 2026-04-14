Dj set senza permessi e niente igiene in cucina | la polizia chiude il ristorante per 10 giorni
La polizia ha chiuso un ristorante nel capoluogo per 10 giorni a causa di irregolarità igienico-sanitarie e per l’organizzazione di un dj set senza i permessi necessari. Durante i controlli sono state riscontrate condizioni igieniche carenti in cucina e la presenza di musica dal vivo senza autorizzazione. La chiusura temporanea è stata disposta per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene previste dalla legge.
ANCONA - Gravi irregolarità igienico-sanitarie e dj set senza i regolari permessi, scatta la chiusura per 10 giorni di un ristorante del capoluogo. Il provvedimento, disposto dal Questore Cesare Capocasa, è entrato in vigore da ieri, lunedì 13 aprile.Il provvedimento arriva dopo un controllo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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