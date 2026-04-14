Divisione Regionale 1 Novellara piega Reggiolo Correggio suda ma fa il blitz a Parma

Nella Divisione Regionale 1, la Pallacanestro Novellara ha superato Reggiolo con il punteggio di 70-56 nel derby. La squadra di Novellara mantiene il secondo posto in classifica con 42 punti, mentre Reggiolo si ferma a 34. Nel frattempo, la Pallacanestro Correggio ha concluso con una vittoria a Parma, anche se il risultato esatto non è stato specificato.

La Pallacanestro Novellara (42) rimane salda al secondo posto del campionato di Divisione Regionale 1, piegando 70-56 nel derby la Pallacanestro Reggiolo (34). La formazione biancorossa, dopo venti minuti equilibrati, piazza nella ripresa il break decisivo, toccando il +9 al 30’ per poi consolidare il proprio vantaggio nel finale: sugli scudi Folloni (23 punti), in doppia cifra al pari di Tommaso Ferrari (13) e Riccò (10); dall’altra parte non bastano i 14 punti dell’esperto Defant, l’ultimo ad arrendersi insieme a El Ibrahimi (12) e Dall’Ora (11). Rimane in corsa per un posto nei playoff la Pallacanestro Correggio (26), che esce vittoriosa col punteggio di 94-82 dalla trasferta sul campo del Parma Basket Project (24) in un vero e proprio scontro diretto per restare nei pressi dell’ottava piazza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Divisione Regionale 1. Novellara piega Reggiolo. Correggio suda, ma fa il blitz a Parma Basket DR1. Reggiolo esulta contro Correggio. Novellara avanti tuttaVa alla Pallacanestro Reggiolo (22), col punteggio di 71-65, il derby di Divisione Regionale 1 con la Pallacanestro Correggio (16). Basket, in Divisione Regionale 2 fa spicco il derby pisano tra Ponsacco e IESPisa, 29 gennaio 2026 – Con una classifica ridimensionata rispetto allo scorso dicembre, le formazioni pisane del girone costiero del campionato di... Oggi ci giochiamo i play-off! Penultima giornata del Girone B di Divisione Regionale 1. Pala Assobalneari ore 18:30. Tutti a tifare le Stelle Marine! #StelleMarineBasket #PlayOff #DR1 #PrimaSquadra #Basketball - facebook.com facebook Basket, Divisione Regionale 1: i verdetti della regular season x.com