Basket DR1 Reggiolo esulta contro Correggio Novellara avanti tutta

La Pallacanestro Reggiolo ha conquistato una vittoria importante nel derby contro Correggio. La squadra di casa ha battuto gli avversari con il punteggio di 71-65, portando a casa un risultato che fa felice tutto il paese. La partita è stata combattuta, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio e a festeggiare davanti ai propri tifosi.

Va alla Pallacanestro Reggiolo (22), col punteggio di 71-65, il derby di Divisione Regionale 1 con la Pallacanestro Correggio (16). A regalare un dispiacere all’ex Bosi, tecnico dei padroni di casa, sono gli ospiti, che ritrovano così la vittoria e rimangono al quarto posto della graduatoria, in coabitazione col Cus Parma: sugli scudi Razbadauskas, autore di 15 punti, mentre dall’altra parte non bastano i 16 di Pini ed i 15 di Saccone per evitare il quarto kappao di fila. La striscia positiva della Pallacanestro Novellara (26), invece, prosegue con l’86-53 interno al Masi Casalecchio (18) e raggiunge le 4 gare: i biancorossi partono forte e chiudono il primo tempo sopra di 12 lunghezze, per poi dilagare nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Reggiolo esulta contro Correggio. Novellara avanti tutta Approfondimenti su Reggiolo Correggio Basket DR1 e DR2. Trasferta insidiosa per il Reggiolo Il girone di ritorno di Divisione Regionale 1 si apre con tre anticipi. Basket - Serie "Dr1» maschile. Libertas vuole avere più Energia di Livorno. Piochi: "Mi aspetto un passo avanti dal roster» La Libertas apre il 2026 con la prima partita della serie Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Reggiolo Correggio Basket DR1. Novellara travolge Cento. Reggiolo cade . Correggio fa il blitzLa Pallacanestro Novellara (16) travolge la Benedetto Cento (8) e sale sul terzo gradino del podio della classifica di Divisione Regionale 1, trascinata dai 24 punti di Nicola Folloni (foto) e, più in ... ilrestodelcarlino.it Basket DR1 e DR2. Trasferta insidiosa per il ReggioloComincia con un tris di anticipi il girone di ritorno di Divisione Regionale 1. Alle 21 apre le danze ... msn.com Ecco le partite della prossima settimana! Ti aspettiamo al Palasport Magnani #pallacanestroreggiolo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.