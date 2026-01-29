Basket in Divisione Regionale 2 fa spicco il derby pisano tra Ponsacco e IES

Il derby pisano tra Ponsacco e IES si gioca domani pomerigto, con entrambe le squadre che puntano a migliorare la posizione in classifica. Dopo un inizio di stagione promettente, le formazioni hanno visto i loro risultati rallentare, ma non mollano. La partita si preannuncia intensa, con molto in palio per evitare di perdere terreno nella corsa ai playoff. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere i loro beniamini.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Con una classifica ridimensionata rispetto allo scorso dicembre, le formazioni pisane del girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2 affrontano il girone di ritorno ancora in piena lotta per la zona play-off. Il DREAM, a 6 punti dalla capolista, ha superato il GMV, che occupa l’ottava posizione, con una vittoria in meno, mentre, solo 2 punti sotto, si trova la Devitalia IES, in rimonta. La seconda di ritorno prevede impegni abbordabili il GMV, unica in casa, sabato alle 18,30 a Ghezzano, contro Etrusca San Miniato, e per il DREAM, di scena sul campo dell’Argentario Basket. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2 fa spicco il derby pisano tra Ponsacco e IES Approfondimenti su Pisa Ponsacco Basket, in Divisione Regionale 2 fa spicco a Pisa il derby tra IES e DREAM Basket, in Divisione Regionale 2 fa spicco il derby pisano tra GMV e DREAM Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pisa Ponsacco Argomenti discussi: Basket, Divisione Regionale 2: la Padernese perde la vetta; Basket, Divisione regionale 2. La Berrutiplastics vince a Luzzara. Ma la Sampolese tiene il passo; Basket Divisione Regionale 1, senza ostacoli la corsa in prima posizione del CUS Cagliari; Basket Divisione regionale 3 maschile I, 9° giornata andata – 15/20 gennaio 2026. Basket Divisione regionale 1. I Legends si arrendono alla capolista Grosseto. Viola realizza 20 puntiNiente miracolo e pronostico rispettato al palazzetto dello sport di Avenza, dove i Legends non riescono a fare lo ... sport.quotidiano.net Basket Divisione regionale 1. Il CmC s’arrende col DonoraticoPronostico rispettato in Riva degli Etruschi dove per il Cmc arriva la 11ª sconfitta stagionale in casa del Donoratico ... lanazione.it Ecco la classifica della Divisione Regionale 3 dopo la prima giornata di ritorno. Al momento occupiamo l'ottavo posto, l'ultimo utile per entrare nei play off. Let's go Suns! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.