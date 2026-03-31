La mensa Emmaus della misericordia di Empoli resta aperta per Pasqua e Lunedì dell’Angelo

La mensa Emmaus della Misericordia di Empoli, situata in via XI Febbraio, continuerà a offrire i pasti anche durante le festività pasquali, inclusi il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. La struttura rimarrà aperta e accessibile, senza interrompere le attività previste nel periodo festivo. La decisione riguarda la continuità del servizio di assistenza alle persone che ne usufruiscono.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga La mensa Emmaus della Misericordia di Empoli, in via XI Febbraio, resta aperta: le porte non si chiudono neppure durante le festività pasquali. Grazie all’impegno instancabile di una decina tra volontari e volontarie il servizio sarà garantito sia a Pasqua sia per il Lunedì dell’Angelo. “I nostri volontari – sottolinea David Manini, responsabile dell’area sociale della Misericordia di Empoli – hanno offerto la loro disponibilità e così ci siamo organizzati per poter dare continuità alle attività. Anche per la Santa Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo la nostra mensa sarà aperta a pranzo e servirà un pasto caldo: al momento tra i consumatori abituali e coloro che si sono già prenotati prevediamo di superare la cinquantina di porzioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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