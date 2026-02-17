La Misericordia di Empoli pronta per un nuovo corso gratuito per soccorritori

La Misericordia di Empoli ha annunciato un nuovo corso gratuito per soccorritori, che si terrà a partire dal 17 marzo. La decisione nasce dalla crescente richiesta di volontari qualificati per intervenire nelle emergenze locali. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì alle 21, presso la sede dell’associazione in via Roma. Il corso mira a formare persone pronte a intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, offrendo competenze di base utili per il soccorso.

Prenderà il via il prossimo 17 marzo il nuovo corso gratuito per soccorritori livello base, organizzato dalla Misericordia di Empoli: le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 21.15 alle 23.15, nella sede di via Cavour 32 a Empoli (FI). Come ogni anno la Misericordia, attraverso i suoi volontari formatori, mette a disposizione le proprie competenze, la professionalità e la lunga esperienza nel settore sanitario per formare sempre più cittadini e cittadine così da renderli pronti, consapevoli e capaci di intervenire in modo efficace e tempestivo. Il corso è pensato per fornire ai partecipanti le conoscenze essenziali in ambito di primo soccorso, necessarie per affrontare con prontezza e cognizione situazioni di emergenza sanitaria.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

