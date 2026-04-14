Il Cinema Moretto ospiterà mercoledì 15 aprile un’anteprima speciale del film “Il delitto del terzo piano”. L’evento trasformerà la sala in un ambiente investigativo, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza di gioco e mistero. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un’attività interattiva, rendendo l’anteprima più di una semplice proiezione cinematografica. La serata si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati al cinema e alle atmosfere noir.

Il Cinema Moretto trasforma la sala in un set investigativo per l’anteprima di Il delitto del terzo piano, prevista per mercoledì 15 aprile. La serata inizierà con un Mystery Game interattivo che metterà alla prova le capacità deduttive del pubblico prima della proiezione vera e propria. L’appuntamento di domani non si limiterà alla visione sullo schermo. Gli spettatori saranno chiamati a risolvere enigmi, rintracciare indizi e interpretare colpi di scena per tentare di aggiudicarsi un premio riservato al miglior detective della serata. La trama cinematografica ruota attorno alle figure di Colette, grande estimatrice delle opere di Hitchcock, e di François, autore di thriller di fama.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diventa detective al cinema: mistero e gioco tra gli spettatori

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Diventa un Detective della Natura! Sono felice di invitarvi a un pomeriggio speciale per tutta la famiglia, organizzato da ADM - Associazione Didattica Museale Domenica 12 aprile Ore 15:30 Museo di Archeologia Ligure (Pegli) Insieme scoprir - facebook.com facebook