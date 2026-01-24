Melania Trump, protagonista di un nuovo documentario al cinema dal 30 gennaio, sembra incontrare difficoltà di pubblico. Con poche prevendite e senza elementi di dramma o conflitto, il film rischia di non attirare sufficienti spettatori. La mancanza di interesse anticipato potrebbe prefigurare un flop colossale, segnando un risultato deludente rispetto alle aspettative iniziali.

La first lady rischia il flop colossale. Secondo quanto riportano diversi siti statunitensi il documentario Melania, nelle sale dal 30 gennaio, e poi in streaming su Prime, ha registrato pochissimi biglietti in prevendita. Così se da un lato Donald Trump sostiene ai quattro venti che tra pochi giorni entrare alla premiere del film al Trump-Kennedy Centre sarà pressoché impossibile, gli analisti di mercato segnalano che i biglietti prenotati in anticipo languono assai. Una cosa non annulla l’altra, per carità, ma il clima attorno al documentario dove viene seguita la moglie del presidente degli Stati Uniti nei venti giorni del gennaio 2025 che precedono l’insediamento alla Casa Bianca, sembra essersi parecchio intiepidito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Melania Trump al cinema non "tira" e si preannuncia un flop colossale: pochi biglietti in prevendita e mancano "dramma e conflitto che gli spettatori cercano"

